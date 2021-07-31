«الصحة» توجه رسالة للمواطنين بشأن لقاحات كورونا: تحمي من التحورات

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن حدة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر تتوقف على أعداد المواطنين المطعمين بلقاح كورونا، مشيرا في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى أن جميع اللقاحات الموجود حاليا ثببت فعاليتها بدرجة كبيرة ضد تحورات فيروس كورونا، لذلك على المواطنين عدم التخوف أو التوتر من أخذ لقاح كورونا، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس ولكنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، فضلا عن أنه يخفف من الضغط على المنظومة الصحية.

اللقاحات تحمي من التحورات بنسبة كبيرة

وتابع المصدر: "هناك منظومات صحية انهارت وكلنا نشهد ونرى بأعيننا، على المواطنين ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة، والتسابق لأخذ اللقاحات، والدولة تعمل على توفير وتنويع مصادر اللقاحات المختلفة، بما فيها لقاحات المسافرين لبعض الدول التي اشترطت نوع معين من اللقاحات.

وأضاف: اللقاحات تحمي من التحورات بنسبة كبيرة، وإذا تعرض الشخص الحاصل على اللقاح إلى الإصابة بالمتحور أيا كان نوعه، فإن إصابته تكون ضعيفة وهناك عدد من الدول التي تعرضت لهذا السيناريو كإيطاليا على سبيل المثال، التحورات حدثت مع أخذ اللقاح وكان عدد الإصابات أقل، وكذلك الوفيات، وكان هناك التزاما بالإجراءات الإحترازية.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن التكدس، وعدم حضور أي مناسبات إلا من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية، وحال أخذ اللقاح لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية لأن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس .

خروج 545 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات

وكشفت تقارير وزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا الخاصة بأعداد المصابين والوفيات، عن خروج 545 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229712 حتى اليوم.