كيفية التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية.. 15 يوما للدور الأول

كثر البحث على طريقة تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية، عقب إعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021، عبر الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يرغب عدد من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها، في تقديم تظلمات على النتيجة أملا في الحصول على درجات أكثر.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة كيفية تقديم تظلم نتيجة الدبلومات الفنية للراغبين في الحصول على درجات أكثر للالتحاق بالمعاهد والكليات، وفقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم.

كيفية تقديم تظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية 2021

سيتاح لطلاب الدبلومات الفنية 2021 التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 بعد سداد 100 جنيه رسوم على كل مادة يرغب الطالب في التظلم منها.

كل ما على الطالب التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة لتقديم التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة.

بعدها يتم تحديد موعد لفحص صورة كراسة إجابة الطالب، ثم يذهب الطالب في الموعد المحدد للاطلاع على كراسة إجابته ومن يتخلف عن الموعد المحدد عليه الاتصال بلجنة النظام والمراقبة لتحديد موعد آخر.

ويحضر الطالب المتقدم للتظلم بمفرده إلى مقر لجنة النظام والمراقبة للاطلاع على كراسة الإجابة أو مع ولي أمره بموجب بطاقته العائلية التي تثبت صلته بالطالب.

تشكل لجنة لفحص كراسة إجابته وتعيد جميع درجاته في حالة وجود درجات مستحقة له، دون أن يتم إعادة تصحيح الأسئلة، وإذا ظهر أن له الحق في درجات أخرى يتم إضافتها لمجموعه مع استرداده لرسوم التظلم المدفوعة عن تلك المادة.

وتستمر مدة تقديم تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2021، 15 يوما للدور الأول بدلا من 30 يوما و7 أيام مدة التظلم على نتيجة الدور الثاني بدلا من 15 يوما.