حظك اليوم برج الأسد الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يملك مولود برج الأسد عددا من الصفات القيادية التي تؤهله للإمساك بزمام الأمور في حياته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر معاكس في منزلك العاشر وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

قد يتسبب لك الوضع الفلكي اليوم في تقلبات مزاجية، وعدم توافق مع البعض.. اصبر للغد.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.