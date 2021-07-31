حظك اليوم برج الأسد 31-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد القدرة على توزيع الوقت بين الجد واللعب، ما يجعل صاحبه ينعم براحة نفسيّة دائمة، كما يتميز بالكرم الذي يصل إلى حد الإسراف، فمواليد برج الأسد لا يرون في صرف المال مشكلة كبيرة، بل على العكس فهم يفضلون إنفاق المال على من يحبون.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد عاطفيًا

معاكسة القمر قد تصيبك بالعصبية والغضب.. حاول أن تقاوم.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش من مواليد 18 أغسطس.