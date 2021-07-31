وظائف للشباب بمرتبات تصل لـ6000 جنيه.. تأمينات وعمولات وترقيات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل عدد من الوظائف ضمن مبادرة «توظيف مصر»، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة والتكنولوجية، ودون مؤهل من أصحاب الخبرة، ودون خبرة للشباب من الجنسين، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 6 آلاف جنيه.

أولا: وظائف للمؤهلات العليا والتكنولوجية

شركة «كول سنتر» تطلب للتعيين الآتي:

1- خدمة عملاء كول سنتر.

2- دعم فني.

مكان العمل: المعادي – مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة).

الشروط المشتركة:

- خريجون مؤهل عالٍ فقط.

- الحد الأقصى للسن 32 عامًا.

- مستوى اللغة الإنجليزية يبدأ من جيد.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- خبرة أو معرفة فقط بالـCCNA أو الـ+N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.

- موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور (تمت – تأجيل - إعفاء).

الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2400 جنيه إلى 4500 جنيه حسب اللغة، الدعم الفني: من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه حسب الخبرة واللغة.

- يومان إجازة أسبوعيًا متغيرين.

- 8 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- أرباح سنوية وفرص للترقي.

سلسلة مطاعم شهيرة تطلب للتعيين الآتي:

1- مدير مطعم.

2- مساعد مدير مطعم.

3- عضو فريق مطعم.

4- شيفات بيتزا وشيفات كريب.

مكان العمل: مدينه نصر- مصر الجديدة - التجمعات – الشروق - العاصمة الإدارية.

الشروط والحقوق والمميزات:

- مؤهل عالِ ومتوسط خريجين.

- ذكور فقط.

- خبرة في نفس الوظيفة عدا عضو فريق العمل.

- حد أقصى للسن 45 عامًا.

المرتب: المدير 6100 جنيه، ومساعد المدير 5100 جنيه، عضو الفريق 3100 جنيه، والشيف من 3750 جنيهًا إلى 4500 جنيه حسب الخبرة.

- تأمين طبي واجتماعي.

- 9 ساعات عمل.

ثانيا: وظائف للطلبة والعمالة الصيفية

شركة توصيل تقارير طبية وعينات (أبلكيشين) يطلب للتعيين الآتي:

- مندوب توصيل: يشترط وجود موتوسيكل أو سيارة للعمل في الشيخ زايد.

الشروط والمميزات:

- مؤهل عالٍ أو متوسط أو طلبة.

- يمتلك دراجة نارية أو سيارة.

- المرتب الأساسي 3000 جنيه + 90 قرشًا على كل كيلومتر.

- يوم إجازة.

- العمل من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا أو من الساعة 4 عصرًا إلى الساعة 12 مساءً.

ثالثًا: أيام التوظيف المفتوحة

تنظم وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الإسكندرية «العامرية» بمقر الشركة، وذلك يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021.

شروط شغل الوظيفة:

- القدرة على العمل الميداني.

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط أو متوسط.

مميزات وظيفية تتمثل في الآتي:

- بداية التعيين 2000 جنيه.

- حوافز.

- تأمين صحي عام وخاص.

- تأمينات اجتماعية.

- فرص للترقي.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- إجازة الجمعة والسبت.

مكان العمل: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الإسكندرية «فرع العامرية - فليمنج - المندرة - فيكتوريا».

وللتقديم يمكنك الذهاب على العنوان التالي: مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر –الإسكندرية – فرع العامرية شارع مسجد الشرقاوي أمام مستشفى العامرية باب الكلى عمارة الحاج صافي الدور الثاني علوي، في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا بمقر الشركة.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر «فيس بوك».