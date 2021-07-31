بجميع الإدارات.. وظائف إشرافية شاغرة بـ«التربية والتعليم» في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، حاجتها لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بالتعليم العام «ابتدائي – اعدادي – ثانوي» للعام 2021 / 2022 طبقا للقانون 155 سنة 2007 وتعديلاته التنفيذية 428 لسنة 2013 والقرار الوزاري 164 لسنة 2016 والقرار الوزاري 285 لسنة 2014 الخاص بالمدارس الرسمية للغات بنوعيات، ويستمر التقدم لتلك الوظائف حتى يوم 26 لأغسطس 2021.

الوظائف الإشرافية المطلوبة للتعليم العام في الدقهلية

وحدد الإعلان الوظائف المطلوبة وهي: مدير مدرسة «ابتدائي – إعدادي – ثانوي»، مدير مدرسة تربية خاصة، مدير مدرسة لغات، وكيل مدرسة «ابتدائي – إعدادي – ثانوي – لغات بنوعيها تربية خاصة»، موجه مادة «ابتدائي – إعدادي – ثانوي» عربي ولغات، موجه أول مادة – ونشاط، موجه عام مادة ونشاط، مدير إدارة تعليمية – وكيل إدارة تعليمية.

القواعد العامة الخاصة بالإعلان عن شغل الوظائف

وكما حددت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، القواعد العامة الخاصة بالإعلان، عن شغل تلك الوظائف الإشرافية الشاغرة بالمديرية وعلي من يرغب في التقدم الدخول علي موقع بوابة الحكومة المصرية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأيضا متابعة الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية وإدارة التنسيق المختصة بكل إدارة تعليمية للاطلاع علي كافة التفاصيل ومواعيد التقديم لكل وظيفة والأماكن الشاغرة، ومواعيد المقابلات الشخصية أمام لجنة القيادات لكل وظيفة مع اعتبار أن ذلك مسئولية المتقدم للوظيفة.

وأكد الإعلان أنه على المتقدم التوجه الى قسم التنسيق المختص بالمرحلة بالإدارة التعليمية التابع لها لاستلام الاستمارات المطلوب استيفاؤها لكل وظيفة واعتمادها وتقديمها إلي قسم التنمية المختص بالإدارة لكل من يرغب في التقدم للوظيفة في الأماكن والمواعيد المحددة لكل وظيفة في هذا الإعلان ولن تقبل أو يلتفت الي الطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد أو التي تصل عن طريق البريد.

قواعد التقدم للوظائف:

1- هذا الإعلان قاصر للعام 2021 الذي أعلن فيه فقط وأيضا قاصر على أبناء المحافظة ويكون ذلك على مسئولية الإدارة

2- الاختيار يكون ستين قابلة للتجديد بالنسبة لشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية وكذا مدير مدرسة وكيل مدرسة.

3- الاختبار يكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك لشغل وظيفة موجه - لشغل وظائف إدارة مدرسية - توجيه في جميع مدارس التربية الخاصة الالتزام بالقواعد الشغل تلك الوظائف بالإضافة إلى أن يكون من العاملين بها ومتخصصة في الإعاقة مدعمة بالمستندات والشهادات الدالة على ذلك مرفقة بها افادة معتمدة تفيد عملة بتلك المدارس

4- على المتقدمين لشغل تلك الوظائف الإشرافية الشاغرة أن يكون مقيدا بصفة أساسية أو منتديا علي الأقل عامين على المرحلة التي يرغب في شغل إحدى وظائفها ويستثنى من ذلك توجيه المواد التي بها عجز بكوادرها بالنسبة للمرحلة الابتدائية وكذا وظائف التربية الخاصة من قيادة مدرسية أو توجيه

5- الالتزام بحضور المقابلة الشخصية أمام لجنة القيادات في المواعيد المحددة لكل وظيفة، التي سيعلن عنها في حينة، ولن يسمح بالحضور في موعد آخر تحت أي عذر أو سبب، وضرورة الالتزام بتدوين الرغبات المكانية الشاغرة المعلن عنها فقط بكل دقة دون كشط أو شطب أو مزيل ولا يجوز تعديل الرغبات نهائيا أيا كانت الأسباب بعد تسليم الطلبات.