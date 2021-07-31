عاجل.. النيابة تأمر بحبس 6 متهمين في مشاجرة المرج الدامية

قالت النيابة العامة، في بيان لها، إنها تلقت إخطارًا يوم 29 يوليو الجاري بوقوع مشاجرة بين طرفين، بالقرب من محطة مترو المرج القديمة، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة أربعة آخرِينَ بأسلحة نارية وبيضاء، إذ ضُبط ثلاثةٌ منهم بحوزتهم أسلحة نارية وأعيرة مما تستخدم فيها، ونُشر تصوير جانب من الشجار بمواقع التواصل الاجتماعي في وقت متزامن فأمر «المستشار النائب العام» بسرعة التحقيق في الواقعة.

وانتقل فريق من «النيابة العامة» لمعاينة مسرح الحادث فتبين إتلاف كافَّة محتويات محلين خاصَّين ببعض المتهمين، وعثر على آثار إطلاق أعيرة نارية بجدران الأبنية والدكاكين المحيطة، وحجارة ملقاة بالشارع محل وقوع المشاجرة، وناظرت «النيابة العامة» جثمان المتوفى فتبينت إصابته بالعنق من عيار ناري.

وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب وقوع الشجار هو معاتبة واحد من الطرفين شخصًا من الطرف الآخر لتعرضه لسيدة من ذويه، وإخفاق محاولات الصُّلح بين الطائفتين، فأعد أحد طرفي المشاجرة الأسلحة النارية والبيضاء للتعدي على الطرف الآخر وقتل مَن فيه.

وكانت «النيابة العامة» قد استمعت لعدد من شهود الواقعة، واستجوبت 6 متهمين من الطرف المعتدي أُلقي القبض عليهم فأصروا على الإنكار ونفَى مَن ضُبطَ منهم بالأسلحة النارية حيازتَهم لها، فأمرت «النيابة العامة» بحبسهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتُوالي متابعةَ حالات المتهمين المصابين، وأمرت بضبط المتهمين الهاربين لاستجوابهم، وطلبت تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بمحطة المترو لمشاهدتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.