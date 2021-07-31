العاهل المغربي يدعو الجزائر إلى فتح الحدود مع بلاده

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجزائر إلى إعادة فتح الحدود مع المغرب.

وقال خلال خطابه بمناسبة عيد العرش، وتنقله قناة «سكاى نيوز عربية»: «نتأسف للتوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر، فأمن الجزائر واستقراره من أمن المغرب واستقراره والعكس صحيح».

وتابع الملك محمد السادس: «لسنا مسؤولين عن قرار إغلاق الحدود لكننا مسؤولون جميعا عن استمرار الإغلاق، و ندعو أشقاءنا في الجزائر إلى بناء علاقات ثنائية تقوم على الثقة وحسن الجوار».

فيما دعا الملك محمد السادس المغاربة إلى الالتزام الجدي بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، منوها إلى أن الاقتصاد الوطني يسجل مؤشرات إيجابية.