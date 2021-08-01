س و ج عن العام الدراسي الجديد 2021/2022 وتفاصيل الحضور

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن التفاصيل المتعلقة ببدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أن تحديد شكل العام الدراسية تتوقف على أساس الوضع الوبائي في مصر.

متى ينطلق العام الدراسي الجديد 2021/2022؟

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل.

ومتى ينتهي العام الدراسي الجديد؟

ينتهي العام الدراسي الجديد يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022.

كم تصل مدة الدراسة في العام الدراسي الجديد؟

يستمر العام الدراسي الجديد لمدة 34 أسبوع، ومدة الدراسة الفعلية 190 يوماً 93 يوم للفصل الدراسي الأول و97 يوم للفصل الدراسي الثاني.

وماذا عن فترة الامتحانات؟

تحتسب فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن نسبة الحضور.

متى تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجديد؟

تبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجديد اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 لمدة أسبوعين.

متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني؟

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19فبراير 2022.

متى تعقد امتحانات نهاية العام الدراسي؟

تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.

وماذا عن امتحانات الثانوية العامة 2022؟

تبدأ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت الموافق 11يونيو 2022.

وماذا عن الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 2022؟

تبدأ الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 21 مايو والامتحانات العملية يوم السبت الموافق 11 يونيو.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحضور إلى المدارس في العام الدراسي الجديد يتوقف على الوضع الوبائي في مصر، موضحاً أن الوزارة حرصت على تطوير المناهج الدراسية لمواكبة احتياجات العصر.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه سيتم تطبيق مقررات دراسية جديدة للطلاب ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم.