وزير خارجية الجزائر: كل ملفات المنطقة شرقا وغربا تتطلب التنسيق مع مصر

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إنه يغتنم كل الفرص، سواء على هامش الندوات الدولية، أو الاجتماعات، لتكريس سنة التشاور والتنسيق مع مصر، مؤكدا أنه كانت هناك توجيهات من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بأن تكون مهمته الأولى بصفته وزير الخارجية، أن يزور عددًا من البلدان الشقيقة والصديقة، وأن تكون مصر من بينها.

وأضاف «لعمامرة»، خلال مؤتمر صحفي، مع سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر من تلك الدول على اعتبار أن المسائل المطروحة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية، وعددًا من الملفات الأخرى في المغرب العربي والمشرق العربي والقارة الأفريقية كلها، تتطلب التنسيق والتشاور مع مصر الشقيقة.

وتابع: «أنا أنقل من رئيس الجزائر رسالة مودة وإخاء، وتشديد الالتزام بهذه النوعية بعلاقات البلدين، التي دائمًا وأبدًا يربطها الجزائريون من كل الأجيال بملحمة التحرير، عندما وقفت مصر الشقيقة ووقف الشعب المصري إلى جانب الثورة الجزائرية، وقدمت مصر الكثير من أجل نصرة الجزائر في كفاحها المشروع من أجل استرجاع حريتها واستقلالها».