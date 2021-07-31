وزير خارجية الجزائر: نسعى لتسجيل أوراق منيرة في تاريخ علاقتنا مع مصر

قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن بلاده لديها نفس الإرادة والرغبة المصرية في النهوض بالعلاقات بين البلدين ونفس الرغبة في تحقيق المزيد من التعاون في كافة المجالات، وتسجيل أوراق منيرة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية المصري سامح شكري في قصر التحرير.

وأضاف «لعمامرة»، أن العالم والمنطقة معرضين لتحديات كبيرة جدًا، ترتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، التي تسببت ربما في تعطيل الأطر النظامية والقائمة المُشرفة على التعاون الثنائي بين البلدين، وعطلت بذلك برمجة التحكم في الآفاق وبرمجة اللقاءات المستقبلية.

وتابع: «أنا على يقين أن اللقاءات على مستوى القمة ولقاءات اللجان المشرفة على التعاون الثنائي وعلى الشراكة، من الأهمية أن تنعقد وأن تتخذ قرارات لازمة لدفع عجلة البناء وبناء صرح لشراكة يستفيد منها الشعبان كما تستفيد منها الشعوب الأخرى، ونأمل من منطلق التضامن ومن منطلق الإخاء تتحرك عجلة الرخاء والازهار لصالح الجميع».