الصيف في الغردقة.. شواطئ مزدحمة وفنادق كاملة العدد

ارتفعت نسبة الإشغالات بفنادق ومنتجعات الغردقة ووصلت إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل وهي 70 بالمائة، وأعلنت عدد من الفنادق أنها كاملة العدد ولا توجد أي حجوزات، تزامنا مع إقبال المواطنين على قضاء إجازة الصيف على شواطئ الغردقة، حيث أطلقت مجموعة فنادق سياحية بالغردقة مبادرة «يلا نروح الغردقة كل ويك أند» وذلك لتشجيع السياحة الداخلية للمدينة.

شواطئ عامة وخاصة

كما شهدت شواطئ الغردقة ازدحاما مع توافد الآلاف من المواطنين في ظل درجة الحرارة المرتفعة تزامنا مع فصل الصيف، حيث تمتلك الغردقة عدد 4 شواطئ عامة وعددا من الشواطئ الخاصة، بالإضافة إلى شواطئ الفنادق السياحية والتي تمتد بطول 40 كيلومترا على طول الساحل بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالا وحتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبا.

فنادق ومنتجعات سياحية وشقق فندقية وشاليهات

تمتلك الغردقة أكثر من مائة َوخمسين فندقا ومنتجعا سياحيا تتنوع بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم، بالإضافة إلى مئات الشقق الفندقية والشقق المفروشة وعشرات الشاليهات التي تمتد على طول الساحل.

أماكن الفسح والخروجات بالغردقة

تضم الغردقة عددا من الجزر والمحميات الطبيعية الخلابة وبعض الأماكن السياحية مثل متحف الغردقة ومتحف أكواريوم ومتحف الرمال والدولفن هاوس وميني بارك ايجيبت ومارينا سياحى، بالإضافة إلى عدد من المماشي السياحية مثل الممشى السياحي وممشى شيري وممشى النصر.