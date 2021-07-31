«الكوارع» تغزو موائد السائحين على شواطئ الغردقة

تحظى الاكلة المصرية "الكوارع" بإعجاب السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على شواطئ مدينة الغردقة، ليصبحوا من عشاق أحد الاطعمة المصنفة ضمن الفلكلور المصري الخاص والذي يتميز بهِ المصريين كوجبة مفضلة لهم.

ويقول أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إن السائح دائما ما ينجذب لكل ما هو مصري ويسأل عنه، وأن العادات والتقاليد والفلكور المصري تلقى شغف واهتمام الأجانب، مشيرا إلى أن الكوارع كانت وجبة الغداء للعاملين على أحد المراكب السياحية أثناء رحلة بحرية برفقة مجموعة من الأجانب من جنسيات مختلفة.

وأضاف أن الأجانب فضلوا تناول الكوارع معنا وتركوا وجبتهم التي كانت مقررة من قبل، ونالت إعجابهم وطلبوا إعدادها في الرحلات البحرية المقبلة، كما حرصوا على التقاط الصور أثناء تناولها، مؤكدين أنهم يعشقون كل ما هو مصري.

وأضاف «بيجو» أن شواطئ الغردقة جذبت الألاف من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا وبولندا والتشكيك، تزامنا مع ارتفاع معدل رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية خاصة الغردقة ومرسى علم.

وقالت «جابي»، سائحة ألمانية، إنها تحرص علي زيارة الغردقة بشكلٍ منتظم طيلة 12 عاما، وتقضى بها فترات كبيرة، مؤكدة أن أكثر ما يميز المصريين الفلكلور الشعبي، أنه شعب عاطفي وعطوف وودود.

وفتت إلى أن وجبة الكوارع نالت إعجابها، فهي أكلة مصرية خالصة ومميزة لها مذاق خاص وجميل، مضيفة أنها تحرص على تناول الأطعمة الشعبية مع أصدقائها المصريين مثل الملوخية والمحشي.