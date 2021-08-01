ماذا تفعل لو فقدت شهادة التطعيم ضد كورونا بعد استخراجها؟ «الصحة» تجيب

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه في حالة فقدان شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا بعد استخراجها، ففي تلك الحالة يمكن للمواطن أن يستخرج شهادة أخرى، طالما سيدفع رسوم استخراج تلك الشهادة، التي حددت قيمتها وزارة الصحة بـ100 جنيه للمصريين، و10 دولارات للأجانب.

وأوضح «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أنه ليس هناك حد أقصى لعدد الشهادات التي يمكن أن يستخرجها مواطن واحد فقط.

وتابع مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات: «الموضوع زي شهادة الميلاد بالظبط، أي مواطن يمكن يطلع 3 أو 4 شهادات ميلاد في أي وقت، ونفس الأمر بالنسبة لشهادات الحصول على التطعيم المضاد لوباء كورونا».

وأعلن أنه في خلال أيام، ستطلق الوزارة تطبيقا سيقوم بنفس عمل مراكز إصدار الشهادات بالكامل، حيث سيتيح للمواطنين استخراج الشهادة من عليه، فبعد أن يدخل المواطن الراغب في الحصول على تلك الشهادة بياناته على هذا التطبيق، سيبحث وحده عن بيانات تطعيمه باللقاحات المضاده لوباء كورونا، «أول ما بدخل بياناتي، وبدفع الرسوم، التطبيق بيوصل لبيانات التطيعم وينزل الشهادة على الموبيل».

وأشار إلى أن هناك خاصية جديدة أيضا أدخلتها وزارة الصحة إلى هذا التطبيق، بغرض أن يوضح هاتف كل مواطن إذا ما كان حصل على التطعيم حتى الآن أم لا، موضحا أن الوزارة ستستخدم هذه الخاصية، إذا تطلبت الإجراءات الاحترازية مستقبلا منع دخول غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لوباء كورونا التجمعات البشرية الكبيرة.