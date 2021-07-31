حمو بيكا: بشرب «ويسكي» وعندى مرض بيهاجم جسمي.. فيديو

حل مؤدي المهرجانات حمو بيكا ضيفا على برنامج «الوسط الفني» مع المذيع أحمد عبد العزيز على قناة «الحدث اليوم»، حيث كشف عن الكثير من الأسرار والتصريحات الصادمة.

مرض حمو بيكا

وكشف حمو بيكا عن معاناته من مرض مناعي، حيث قال: "أنا مريض كورونز ودا مرض مناعي، والمناعة عندى زايدة أوى فبتهاجم كل أعضاء جسمي".

كما كشف حمو بيكا عن مفاجأة صدمت جمهوره، حيث صرح بأنه يتناول الخمر، وقال: «أنا مبشربش مخدرات، لكن الويسكي مفيش حد فى مصر مبيشربوش، بس مش دايما أنا بقالى فترة مانعه، بسبب معدتى مقدرش دلوقتى أشرب أى حاجة خالص لأن معدتى بايظة بسبب المرض اللى عندي».

وتابع حمو بيكا: «لما بشرب بكون متزن، والويسكي مبيعملش أى حاجة معايا بس بقالى 3 شهور موقفه، وحتى لما كنت بشرب مش دايما على طول لما بكون فى مناسبة بس بنصح أى حد أنه ميقربلهاش».

أزمة حمو بيكا وعصام كاريكا

وخلال الحلقة حرص الفنان عصام كاريكا على إجراء مداخلة هاتفية ليتحدث عن أزمته مع حمو بيكا، قائلا إن الأخير يأخذ الألحان الخاصة به ويضع عليها كلام ويقدمها في صورة أغنية مهرجان، ليرد «بيكا» قائلا: «أولا أنا مبعملش حاجة غير لما أعرف رايحة فين والأغانى اللى كاريكا بيتكلم عنها تبع شركة مزيكا وأنا ماضي مع شركة مزيكا، فاتصلت بيهم قولتلهم هشتغل على ألحان الأغانى دى قالولى دى حقوقها معانا تمام».

وتابع بيكا قائلا: «عصام كاريكا نجم على دماغى ولكن أنا عايز أوصله ان معملتش حاجة غير لما رجعت لشركة مزيكا لمحمد جابر، وقالى إن مفيش مشكلة وانه هيحل الموضوع مع كاريكا، وبعدها أنا كلمت كاريكا قولتله انا معنديش مانع إني أخد اللحن بتاعك أعمل عليه مهرجان واديلك أرباح الأغنية».