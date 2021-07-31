لإخلاله بالبنود.. فسخ عقود مطعم وكافيه «حمو بيكا» بمول المحمودية

كشف أحمد أبو زيد، صاحب حق انتفاع المول الشهير على طريق المحمودية، شرق الإسكندرية، الذي شهد أزمة بين مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، وعدد من مستأجرى المحال بالمول «براندات عالمية»، عن أنه تقرر فسخ التعاقد مع «بيكا»، على 3 محلات، كان من المفترض تشغيلها كمطعم وكافيه، مشيراً إلى أن فسخ العقود جاء بسبب مخالفة عدد من البنود الواردة بها.

«بدل الرخام بخشب».. حمو بيكا حاول تقليل التكاليف فأخل بالتعاقد

وأوضح «أبو زيد»، في تصريحات لـ«الوطن» مساء اليوم السبت، أن أبرز أسباب مخالفة الشروط هو محاولات «بيكا» لتغيير بعض الأمور في الديكور، بهدف تقليل النفقات، على الرغم من موافقته المسبقة بأن تكون التصميمات بمراجعة وإشراف إدارة المول، وهو الأمر الذي غيره خلال الأيام القليلة الماضية، كما أنه لم يقدم «المينيو» المطلوب في التوقيت المحدد.

ولفت صاحب حق الانتفاع إلى أنه تم وضع تصميمات رخام لتشطيب المحلات، إلا أن مؤدي المهرجانات أراد تحويلها إلى خشب، بهدف التوفير، وهو أمر يخل بالشروط التي تم الاتفاق عليها، بينما حول النمط الكلاسيكي الموضوع، إلى نمط شعبي.

«بيكا» يفتح فرعاً آخر دون الرجوع إلى إدارة المول

وأشار إلى أنه كان من الممنوع على «حمو بيكا» افتتاح أي فرع للكافيه، بدون الرجوع إلى إدارة المول، حفاظاً على مستوى المول، وهو الأمر الذي أخل به أيضاً، من خلال إعلانه عن افتتاح أكثر من فرع لـ«بيكا كافيه»، ما يعد إخلالاً بشروط الاتفاق.

مشاجرة «حمو بيكا» مع «براند» شهير في الساحل

وأكد أنه تسبب في مشاجرة مع أحد البرندات الشهيرة في منطقة الساحل الشمالي، وهو أحد البرندات الرافضة لتواجد «بيكا» في المول، مما تسبب في مشاكل عديدة لإدارة المول، وعليه تسبب في تأجيل افتتاح المول قرابة شهر ونصف عن الموعد المقرر سابقاً، بعدما أعرب عدد من المستأجرين عن عزمهم فسخ التعاقد مع إدارة المول، بسبب إعلان «بيكا» عن إقامة كافيه ومطعم بالمول، وأوقفوا أعمال البناء.

حمو بيكا تسبب في تأجيل افتتاح مول شهير بالإسكندرية

وأوضح أنه كان من المقرر افتتاح المول في شهر أغسطس المقبل، إلا أنه بسبب أزمة حمو بيكا مع المستأجرين، فقد يتم افتتاح المول في 22 سبتمبر المقبل، حيث يأمل في حل الأزمة مع المستأجرين الذين أوقفوا أعمال تشطيب محلاتهم، أملاً في استئناف الأعمال.

طرح محلات حمو بيكا للإيجار بعد فسخ التعاقد

وأشار إلى أنه سيتم طرح محلات حمو بيكا، وعددها 3 محلات من أصل 6 محلات تم طرحهم للراغبين في إنشاء أول عمل تجاري لهم، ولم يسبق لهم وجود أي فرع، وهي الشريحة التي تم تخصيصها بنسبة 10% من المحلات المطروحة للإيجار من قبل إدارة المول، مرة أخرى بعد فسخ التعاقد مع حمو بيكا.

وأشار إلى أن قيمة إيجار المتر المربع بلغت 400 جنيه، بينما تبلغ مساحة محلات حمو بيكا 250 متراً، وذلك بقيمة إيجارية شهرية تبلغ 100 ألف جنيه، لافتاً إلى أن «بيكا» كان من المفترض أن يفتتح «بيكا كافيه» على مساحة محلين من الثلاثة، بينما ستم إطلاق أول مطعم باسمه في المحل الثالث، وهي الأمور التي تم انتهائها بعد قرار فسخ التعاقد.

وقامت إدارة المول التجاري الشهير على طريق المحمودية، شرق الإسكندرية، برفع صور حمو بيكا المتواجدة في مداخل المول، وكذلك الإعلانات التي تحمل اسمه وصورته، كأولى خطوات عمليات فسخ التعاقد.