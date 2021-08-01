السيارة تحولت لكومة حديد.. إصابة شخصين في حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب سائق وشخص آخر، بإصابات بالغة جراء تصادم سيارة نقل بسيارة أجرة الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم أحمد جمال رئيس مباحث أبوصوير، يفيد اصطدام سيارة نقل بأخرى أجرة من الخلف.

وتسبب الحادث في تهشم السيارة الأجرى بالكامل وتحولها لـ «قطعة حديد»، دون معالم لها، فيما دفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارتي إسعاف لنقل المصابين لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين الاثنين أصيبا بكسور مختلفة وجروح في أنحاء الجسم إضافة إلى أن إصابة السائق خطيرة استلزمت دخوله الفوري لغرفة العمليات.

وشهدت الإسماعيلية حادثي سير أمس، أسفرا عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة طفل نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس في حالة حرجة.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث أليم بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي مساء السبت قرب مدخل مدينة الإسماعيلية بسبب تصادم سيارة ملاكي في السور الخرساني الفاصل بين حارتي الطريق.

ونقلت سيارات الإسعاف جثث المتوفين إلى مستشفى القصاصين المركزي فيما نقلت المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وقالت المصادر إنهم من عائلة واحدة وتدعى «عائلة عوف»، ومقيمين بمنطقة حي السلام بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

ولقي شاب مصرعه وأصيب آخر بإصابات خطيرة إثر تصادم سيارة ملاكي مسرعة مع دراجة نارية بمحافظة الإسماعيلية في منطقة الجامعة القديمة، بدائرة حي أول الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن وفاة محمود حماد 20 سنة، طالب بأحد المعاهد، ويعمل بأحد الكافيهات في الإسماعيلية، وإصابة أمير عبدالعزيز، 22 سنة.