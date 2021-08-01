جمال شيحة يهدي اختياره ضمن أفضل 6 علماء في العالم لمصر

أهدى الدكتور جمال شيحة، رئيس وحدة الجهاز الهضمى والكبد بجامعة المنصورة، تكريمه كأحد أفضل 6 علماء فى العالم أسهموا في القضاء على فيروس سي لمصر، قائلا إنّ هذه الجائزة هي لمصر بأكملها، وليس لأحد علمائها فقط.

وأضاف «شيحة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ هذا الإنجاز هو نتيجة لجهد جماعى كبير، لكل أساتذة الكبد فى مصر، وعلى رأسهم اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، منذ سنوات طويلة، تم تتويجه فى 2018 بحملة 100 مليون صحة والتى تمكنت من القضاء على الفيروس الكبدي سي.

وأشار إلى أنّ الدول وضعت خططا من أجل القضاء على هذا المرض فى 2030، بينما مصر والتى كانت تصنف كأكثر دولة فى العالم تعانى من إصابات فيروس سى، تمكنت من القضاء على المرض قبل عام 2020، وهو كان وباء منتشر للغاية، ولكن الآن تذكر مصر فقط بالتقدير العالمى والدولة الوحيدة فى العالم على هذا المرض.

وتابع: «من حيثيات الحصول على الجائزة الدولية، ليس فقط الأبحاث العلمية، ولكن فى خدمة المجتمع، وكان من أهم محاور هذا المشروع المساهمة فى خدمة المجتمع».