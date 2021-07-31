«الصحة» تكشف عن الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة الحصول على لقاح كورونا

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولجيا المعلومات، إنه في إطار توجيه وزيرة الصحة، بالتسهيل على المواطنين عند عملية استخراج شهادات تلقي اللقاحات المضادة لوباء كورونا، افتتحت الوزارة 126 مركزا لاستخراج تلك الشهادات على مستوى كل محافظات الجمهورية، موضحا أن عدد المراكز المتواجدة بكل محافظة يتماشى مع نسبة سكان تلك المحافظة، كاشفا أن المواطن عليه فقط أن يحرص على أخذ جواز السفر الخاص معه، قبل التوجه إلى تلك المراكز بغرض استخراج هذه الشهادة.

وأشار «صلاح»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، إلى أن أكثر من 90% من هذه المراكز مختلفة عن مراكز تلقي تطعيم اللقاحات المضادة لوباء كورونا، بينما بعض المحافظات فقط هي من يتم استخدام مراكز تلقي التطعيم لاستخراج شهادات التطعيم بها، لافتا إلى أن الوزارة حرصت على ذلك حتى لا يتسبب هذا الأمر في إحداث تكدسات أمام مراكز تلقي التطعيم.

جواز سفر ورسوم استخراج الشهادة

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إلى أن أي مواطن يرغب في الحصول على تلك الشهادة للسفر إلى الخارج، عليه أن يتوجه إلى أحد تلك المراكز ومعه جواز سفر ساري، بالإضافة إلى رسوم استخراج تلك الشهادة.

وأكد أن تلك الشهادة مطابقة للمواصفات العالمية، وقبل العمل عليها، تم التنسيق مع وزارة الخارجية، وسفراء مصر بالخارج، حتى تعترف كل الدول بها، وتسمح للمواطنين المصريين بدخول أراضيهما، طالما يحملون تلك الشهادة، التي تؤكد حصولهم على تطعيم اللقاحات المضادة لوباء كورونا.

ونبه بأن الشهادة مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، حتى لا يتكفل المواطن بدفع رسوم استخراج شهادتين، موضحا أن عملية استخراج تلك الشهادة لا تتطلب الكثير من التعقيدات ولا وقت طويل حتى، مضيفا: «بتتعمل في عشر دقايق».

ولفت «صلاح»، إلى أن استخراج تلك الشهادة ليس حكرا فقط على كل من يرغب في السفر إلى الخارج، فمن حق أي مواطن، حتى ولو كان لا يفكر بالسفر حاليا، إستخراج هذه الشهادة، ويقوم بطباعة شهادة حصوله على التطعيم، طالما حصل ولو على جرعة واحدة من اللقاح.