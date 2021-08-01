القوات الجوية الأفغانية تقصف مستشفى بالخطأ جنوب غربي البلاد

قتل شخص وأصيب 3 آخرون، أمس السبت، جراء قصف القوات الجوية الأفغانية مستشفى «أريانا التخصصي» في لشكر جاه جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال رئيس المستشفى محمد دين ناريوال، إن المستشفى تعرض للاستهداف لأن الجيش اعتقد خطأ أن مقاتلي حركة «طالبان» يتلقون العلاج فيه، موضحا لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن المسؤولين الحكوميين في المنطقة أبلغوه بأن مستشفاه استهدف بناء على معلومات من وزارة الدفاع، فيما لم يكن فيه عناصر من «طالبان».

وكان جون سوبكو، المفتش العام للحكومة الأمريكية والذي يشرف على إعادة إعمار أفغانستان، قال في وقت سابق، إنه غير متأكد من أن القوات الجوية الأفغانية قادرة على الحفاظ على طائراتها مع انسحاب القوات الأمريكية.

مقتل 37 مسلحا في غارات جوية استهدفت موكبا لمسلحي «طالبان» شمال أفغانستان

من جانبه، ذكر مسؤول محلي، أمس السبت، أن 37 مسلحا قتلوا وأصيب 14 آخرون، في غارات جوية استهدفت موكبا لمسلحي «طالبان» في منطقة داش آي ليلي بمقاطعة جاوزان شمال أفغانستان.

وقال المسؤول الأفغاني، لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إنه تم أيضا تدمير عدد من الأسلحة والذخيرة و13 دراجة نارية وبعض المركبات التابعة للمجموعة المسلحة في الغارات.

وحققت «طالبان» مكاسب سريعة في المناطق الريفية منذ الإعلان عن رحيل جميع القوات الأجنبية تقريبا بحلول سبتمبر المقبل، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق، إنه من المقرر أن تنتهي المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان في 31 أغسطس المقبل، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».