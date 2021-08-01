انخفاض إصابات كورونا وخروج 15 متعافيا من مستشفيات العزل بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، انخفاض معدلات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وفقًا للبيانات المرصودة على مستوى أقسام العزل بمستشفيات الحميات والصدر والعام بقرى ومراكز طنطا والمحلة وسمنود وبسيون وقطور والسنطة وكفرالزيات والسنطة.

انخفاض معدلات الإصابة بعدوي فيروس كورونا

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه باشر إجراءات خروج ما يقرب من 15 متعافيًا من فيروس كورونا علي مستوي أقسام العزل، بعد تلقيهم كل مراحل الرعاية العلاجية.

وكلّف «حميدة» في توجيهاته المباشرة إلى الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، ببحث السعة الاستيعابية للمستشفيات العامة والصدر والحميات عقب الانخفاض الشديد لمرضى كورونا ببعض المستشفيات.

لجان للمرور على أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية

وشدد في تعليماته علي تشكيل لجان للمرور على أقسام الطوارئ والاستقبال والأقسام الداخلية والعنايات المركزة والغسيل الكلوي والعمليات وبنك الدم والمعمل، بعد عملية التوسعة بمشاركة المجتمع المدني.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ببدء تشغيل جميع الأقسام بالمستشفيات العامة والمركزية بعد انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وشدد وكيل وزارة الصحة على توفر جميع الأدوية والمستلزمات، كما وجة بتذليل العقبات من صيانة الأجهزه ووحدة «UPS» والتكييف المركزي، والتنبيه على تركيب المكيفات الجديدة المرسلة من الوزارة.

وحث «حميدة» على توعيه وحث كافة الفرق والطوقم العلاجية بالمستشفيات على بذل مزيد من الجهد، وتفعيل خدمة الحجز للعيادات الخارجية عن طريق خدمة «واتس آب».

تخصيص حوالى ٤٨ سريرًا لاستقبال جميع مرضى الحميات

كما أشار وكيل الصحة إلى تدشين أقسام داخل مستشفى حميات المحلة، للوقوف على ماتم من عملية التطوير للمستشفى، وسرعة إنجاز جزء كبيير من الأبنية، وتخصيص حوالى ٤٨ سريرًا لاستقبال جميع مرضى الحميات، مرورًا بالاستقبال والعيادات وأقسام الداخلي والعناية وتواجد الطاقم الطبي وتوفر المستلزمات والواقيات والأدوية، ورضا المرضى عن الخدمة المقدمة خلال الفترة المقبلة.