بشير الديك عن «شلة القروانة»: 30 حلقة ولم نحدد موعد عرضه

كشف الكاتب والسيناريست بشير الديك، عن تفاصيل مشروعه الدرامي الجديد الذي يحمل اسم «شلة القروانة»، والذي يجرى كتابته حاليًا، ومن المُقرر أنّ يُخرجه المخرج حسني صالح، ويتولى إنتاجه شركة «العدل جروب»، قائلا: «إنّ أحداث المسلسل مستوحاة من أفلام «الحريف» للفنان عادل إمام، و«النمر الأسود» للفنان الراحل أحمد زكي، و«سواق الأتوبيس» للفنان نور الشريف.

وأوضح الديك، فى تصريح لـ«الوطن»، أن أحداث المسلسل تدور حول زملاء أو شلة القروانة الذين أنقذوا مصر في نهاية السبعينيات من مخاطر عدّة»، مضيفا: «أنّ المسلسل لايزال في مرحلة الكتابة، والعمل من 30 حلقة، ولم يُجرى التعاقد مع أي من المُمثلين»، لافتًا إلى أنه لم يتحدد موعد عرضه بعد، أو مُشاركته في موسم دراما رمضان المُقبل 2022 من عدمه.

بشير الديك: توقف مسلسل أحمد زكي لأجل غير مسمى

كان الكاتب بشير الديك، أشار فى تصريحات سابقة إلى أنّ مشروع مسلسل الفنان أحمد زكي، توقف لأجلٍ غير مسمي، بعد رفض أسرته تحويل حياته إلى عملٍ درامي، موضحا أنه بدأ كتابة معالجة المسلسل والحلقتين الأولى والثانية، إلا أنه توقف عنه بشكل نهائى بعد موقف أسرة أحمد زكي، مؤكدًا: «قطعت الورق ورميته خلاص».

وتابع: أنه تعاون مع الفنان أحمد زكي كثيرًا، ويُدرك جيدًا محطاته المختلفة سواء على المستويين الفني أو الإنساني، مشيرا إلى أن المسلسل لن يكون عبارة عن يوميات، بل سيرصد التحولات المختلفة ونجاحه وسط ظروف صعبة.

وأضاف أن المسلسل تدور أحداثه في مراحل تاريخية حول شاب مصري يحاول النجاح، رغم الظروف المعاكسة التي تواجهه، مؤكدًا على أن المسلسل سيتناول مختلف مراحل أحمد زكي في إطار فني.