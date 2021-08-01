أول ظهور للاعب الأهلي حمدي فتحي مع زوجته في شهر العسل بالغردقة (صورة)

يقضي حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، أيامًا من شهر العسل مع زوجته في مدينة الغردقة، وذلك خلال إجازته التي حصل عليها خلال توقف الدوري نظرًا لخوض المنتخب الأولمبي مباريات دورة الالعاب الأولمبية في اليابان.

ظهر لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي مع زوجته في أول ظهور لهما بعد حفل زفافهما، وذلك في مطعم سمك شهير بالغردقة يتناولان «سي فود».

وخرج حمدي فتحي برفقة زوجته من المطعم ليفاجئ بالجماهير في انتظاره، ليقدموا له التهنئة بمناسبة زفافه، وتحول الموقف لمظاهرة في حب نجم خط وسط القلعة الحمراء والنادي الأهلي، فيما أطلقت إحدى السيدات بالشارع «الزغاريد» لتهنئة اللاعب وزوجته.

من جانبه، أشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي ليس الوحيد الذي يقضي إجازته في الغردقة، وأن عددًا كبيرًا من نجوم النادي الأهلي حرصوا على قضاء الإجازة التي حصلوا عليها خلال توقف الدوري في المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، ومنهم جناح الأهلي الأيسر علي معلول والمهاجم والتر بواليا، ولاعب خط الوسط ديانج.

وأكد الخبير السياحي، لـ«الوطن»، أن الغردقة قبلة المشاهير من نجوم الرياضة والفن، حيث يحرص عدد من الفنانين ولاعبي الكرة على قضاء الإجازة بها، َخاصة أنها تضم أكثر من 150 ‪ فندقًا ومنتجعًا سياحيًا، وتمتد شواطئها لأكثر من 40 كيلو مترًا على طول الساحل بداية من منتجعات الجونة ومنطقة هاواي شمالًا حتى مناطق سهل حشيش ومكادي بيتش جنوبًا.