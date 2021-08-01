مصرع سيدة وإصابة 9 في انقلاب سيارتين بالطريق الدولي بجنوب سيناء

شهد الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، حادثي سير صباح اليوم الأحد، أسفرا عن مصرع سيدة وإصابة 9 آخرين. وتلقت مديرية أمن جنوب سيناء، اليوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادثين على الطريق الدولي الجديد، الأول شهد انقلاب سيارة ملاكي على مسافة 20 كيلومترا من مدينة طور سيناء، اتجاه شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: إيمان أحمد أبوالحمد، 40 عامًا، وتامر صلاح السيد، 42 عامًا، اشتباه بخلع في الكتف الأيسر، ويوسف تامر صلاح، 5 أعوام، وياسمين تامر صلاح، 10 أعوام، اشتباه بكسر في العمود الفقري، وهلا تامر صلاح، 4 أعوام، كدمات وسحجات واشتباه بكسر في العمود الفقري. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزهراء بمدينة الطور.

كما انقلبت سيارة ملاكي رقم ( 185- م . ص . د ) بالقرب من مصنع الجبس، ما أسفر عن وفاة سيدة، وإصابة عمر سامح محمد، 11 عامًا، بسحجات وكدمات، وبلال سامح محمد 7 أعوام، بسحجات وكدمات، ومحمد سامح محمد 15 عامًا، باشتباه بخلع في الكتف الأيمن.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبورديس العام، وإخلاء الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.