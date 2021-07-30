حياة كريمة.. خدمات لنحو 50 ألف مواطن في جنوب سيناء

حظيت محافظة جنوب سيناء بنصيب كبير من مبادرة «حياة كريمة»، من التي أطلقت قوافل طبية تغزو قلب الصحاري والجبال لتصل إلي الأكثر احتياجا في الوديان والتجمعات البدوية البعيدة عن المدن، بجانب توزيع أكثر من 60 طنا من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وذوي القدرات الخاصة والأيتام.

و شدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي ضرورة أن تستفيد من هذه المبادرة المناطق المحرومة في الوديان والتجمعات البدوية التي تقع في عمق سيناء، لافتا إلى استفادة ما يقارب من 50 ألف مواطن من فعاليات المبادرة.

حياة كريمة.. قوافل طبية تقدم رعاية لمواطني التجمعات البدوية والوديان

الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء قال إن إجمالي القوافل الطبية التي وصلت إلى الوديان والتجمعات البدوية بلعت نحو 40 قافلة وجابت هذه القوافل كل الوديان والتجمعات البدوية لتقديم خدمات طبية عاجلة وعلاج بالمجان، لافتا إلى أن أي حالة تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها إلي المستشفيات لإجراء العملية في أقرب مستشفى طبقا لمكان إقامة المريض.

وأشار إلي إجراء ما يقرب من 11 عملية جراحية للمواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس العام الماضي، موضحا أن القوافل ما زالت تقوم بعملها وكانت آخر قافلة منذ يومين في أحد الوديان بمدينة سانت كاترين، وأكد أن اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد قام بزيارة لمدينة سانت كاترين وتفقد هذه القوافل التي تقدم علاج للمواطنين في تخصصات الاسنان، الأنف والاذن، الجلدية، الجراحة، الرمد.

حياة كريمة.. توزيع 60 طنا من الأغذية علي سكان التجمعات البدوية

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن حياة كريمة قدمت مساعدات غذائية لمواطني المحافظة قدرت بنحو 60 طن من المواد الغذائية خلال عام ونصف العام، عبارة عن سكر وزيت ودقيق وبعض المستلزمات الحياتية للأسر الغير قادرة، مشيرا إلي أن كل مدينة من مدن المحافظة قدمت كشف بأسماء الأسر المستحقة في الوديان والتجمعات البدوية والمدن وجري توزيع هذه المساعدات علي المستحقين.