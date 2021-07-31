«التموين» تعلن صرف 2 كيلو أرز و4 زجاجات زيت بحد أقصى غدا

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الأحد، في صرف 2 كيلو أرز و4 زجاجات زيت لكل بطاقة تموين، وذلك ضمن صرف مقررات شهر أغسطس للمواطنين الحاملين لبطاقات التموين.

وتتضمن مقررات التموين لشهر أغسطس أيضا صرف 2 كيلو سكر لكل فرد مقيد ببطاقة التموين، بحسب احتياجاته، فضلا عن أن لكل فرد قيمة 50 جنيها مبلغ الدعم التمويني من الحكومة بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة الواحدة.

غدا.. التموين تصرف 2 كيلو أرز و4 زجاجات زيت بحد أقصى للبطاقة الواحدة

وتستمر وزارة التموين في صرف مقررات شهر أغسطس بداية من غد الأحد، وحتى نهاية الشهر نفسه، وهو القرار المعمول به شهريا في صرف الحصص والمقررات التموينية، التي يأتي على رأسها 2 كيلو أرز لكل بطاقة و4 زجاجات زيت بحد أقصى للبطاقة الواحدة.

وبدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من خلال شركتي العامة للجملة، والمصرية للجملة، في ضخ سلع التموين، التي تبلغ 28 سلعة، لجميع المخازن التابعة للشركة على مستوى كافة المحافظات، حيث وصل عدد هذه المخازن إلى 1500 مخزن مسؤولة عن ضخ السلع، لمنافذ التموين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.

وقال مصدر في وزارة التموين، إن صاحب بطاقة التموين له الحق في اختيار السلع التي تناسب احتياجاته من ضمن السلعتين، وذلك من قيمة الدعم المخصص لكل فرد والذي يصل إلى 50 جنيها لكل فرد.

وأكد المصدر أن جميع السلع التي تباع في منافذ وزارة التموين، يتم توفيرها للمواطنين أصحاب بطاقات التموين بأسعار مخفضة عن التي تباع في الأسواق الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين، تنتهي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، في صرف مقررات شهر يوليو الجاري، وذلك بانتهاء شهر يوليو اليوم السبت الموافق 31 يوليو.