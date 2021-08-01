إصابة الغنوشي بوعكة صحية

صرح أحمد قعلول، أحد مستشاري راشد الغنوشي ورئيس حزب النهضة الإسلامي، اليوم، بأنّ الأخير أصيب بوعكة صحية غير خطرة، في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية كبيرة، موضحا أنّ زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان والمسؤول الثاني في البلاد، لم يدخل المستشفى ولم يعاني من أي شيء خطر.

وأضاف قعلول وهو وزير سابق، أنّ الغنوشي أُصيب بوعكة صغيرة في وقت سابق من اليوم، واتجه إلى عيادة طبية للخضوع للفحص، وقيل له إنّه لا يعاني من أي شيء خطر، ووصف له أحد الأطباء بعض الأدوية وعاد إلى منزله.

وأضاف أنّ السيد الغنوشي متعب بعض الشيء في هذه المرحلة، موضحا أنّ الرجل الثمانيني يعمل من 16 حتى 18 ساعة في اليوم، منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد توليه السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان.

وكان سعيّد أعلن تدابير استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان 30 يوما، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتولي السلطة التنفيذية بنفسه، وندّد حزب النهضة بالقرارات الرئاسية، التي ادّعى أنّها «انقلاب على الثورة والدستور».

وأجرى الغنوشي خلال الأسبوع الحالي، الكثير من اللقاءات مع الصحافة الدولية، طالب فيها بعودة الديمقراطية إلى تونس.