عاجل.. وقف إصدار تراخيص المعاهد الهندسية وتنسيق «علمي رياضة» يبدأ بـ80%

كشف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عن صدور قرار رسمي بوقف إصدار أي ترخيص لمعاهد هندسية، على أن يبدأ تنسيق القبول لطلاب الشعبة الرياضية في الثانوية العامة بمجموع 80% فأكثر للالتحاق بالمعاهد والكليات الهندسية القائمة.

الثانوية العامة وملف التعليم الهندسي

وأوضح نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه تلقى دعوة لحضور اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضي بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والذي تحدد فيه بدء العام الدراسي الجديد، كما ناقش الاجتماع ملف التعليم الهندسي.

تنسيق كليات الهندسة 2021

وواصل ضاحي: «بالنسبة للمعاهد مش هيحصل تاني موافقات على إنشاء معاهد هندسية جديدة، وده قرار وزير التعليم العالي»، لافتا إلى أنّهم تقدموا بـ3 طلبات خلال الاجتماع وهي:

أولا: إجراء امتحان قدرات بعد الثانوية العامة لطلاب الشعبة الرياضية في الثانوية العامة الذين يتقدمون للتعليم الهندسي، على أن يتم تطبيق ذلك من العام المقبل، وعمل مجموع تكراري طبقا لتنسيق جديد.

ثانيا: فيما يتعلق بالجامعات الأهلية والخاصة، طالبنا بتطبيق الساعات المعتمدة، وهو نظام عالمي لتطبيق الساعات على المناهج الهندسية التي تمنح التخصص، وهو ملف في مرحلة دراسة كاملة بين النقابة ولجنة قطاع التعليم الهندسي.

ثالثا: ما يتعلق بالحد الأدنى للقبول في الكليات والمعاهد الهندسية بالنسبة لطلاب شعبة الرياضة في الثانوية العامة وهو 80% وجرى تطبيقها بالفعل، موضحا أنّ مجاميع القبول التي كان يتم العمل بها مثل 65% انتهت منذ سنوات.

وأشار نقيب المهندسين إلى أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، علّق على قرار الحد الأدنى للقبول في التعليم الهندسي بواقع 80%، قائلا: «اللي هيحكمنا المجاميع اللي خارجة من الثانوية العامة، خاصة إن الامتحانات كانت بتعتمد على الفكر مش الحفظ، وهتبين النتائج قدرات الطلاب» بحسب تعبيره.