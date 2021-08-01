تجديد الاعتراف الأفريقي بالمجلس الوطني للاعتماد المصري حتى 2025

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نجاح المجلس الوطني للاعتماد فى الحصول على تجديد اعتراف المنظمة الأفريقية للاعتماد «AFRAC»، حتى عام 2025، موضحة أن هذا التجديد يمثل أهمية كبيرة للمجتمع الصناعى وركيزة أساسية لتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وكافة دول العالم.

ومن جانبه أوضح هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن تجديد الاعتراف يأتي بعد نجاح زيارة التقييم والتفتيش الدولية التي أجرتها المنظمة الأفريقية للاعتماد «AFRAC» للمجلس الوطني للاعتماد خلال الفترة من 11-16 يوليو للتأكد من استمرار الحفاظ على العمل بنفس مستوى الكفاءة والجودة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية بكل دقة.

وأشار الدسوقى إلى أن الزيارة تزامنت مع أعمال التقييم التي قامت بها المنظمتان الدوليتان للاعتماد ILAC وIAF، حيث شارك أعضاء المنظمتين أيضاً في أعمال التقييم، وقد ضم فريق عمل المنظمة الأفريقية للاعتماد والمنظمتين الدوليتين للاعتماد ILAC وIAF لفيفاً من الخبراء الدوليين من دول كينيا وجنوب إفريقيا وتونس وموريشيوس ونيوزيلاندا والسويد وماليزيا وتايلاند.

ولفت الدسوقي إلى أن استمرار حفاظ المجلس الوطني للاعتماد على الاعتراف الدولي لأربعة أعوام قادمة يمثل ركيزة أساسية لمنظومة عمل المجلس بصفته جهة الاعتماد الوحيدة في مصر، مشيراً إلى أن الدعم المستمر من وزارة التجارة والصناعة للمجلس يمثل دافعاً قوياً ليصبح المجلس من الجهات الدولية الرائدة في مجال الاعتماد والجودة على مستوى العالم.

وتابع: «أن أعمال التقييم تضمنت عمل زيارات مشاهدة من مقيمي المنظمة الأفريقية للاعتماد لعملية تقييم بعض جهات تقييم المطابقة من المجلس الوطني للاعتماد في مجالات الاعتماد المختلفة، فضلاً عن طلب تجديد الاعتراف من المنظمة الأفريقية للاعتماد للمجلس في مجالات اعتماد معامل الاختبار والمعايرة والمعامل الطبية وجهات التفتيش وجهات منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى تمديد الاعتماد الدولي ليشمل جهات منح شهادات الأفراد والمنتجات وشهادات نظم إدارة السلامة والصحة المهنية والطاقة.

وأضاف: أن المجلس يعد الجهة الوحيدة في العالم الحاصلة على اعتراف المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC وIAF بالإضافة إلى 3 منظمات إقليمية للاعتماد تشمل الجهاز العربي للاعتماد ARAC والمنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC والمنظمة الأوروبية للاعتماد EA.