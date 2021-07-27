محافظ كفر الشيخ ونائبه يهنئان طالبتين أوائل الجمهورية بدبلوم التجارة

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشى، اتصالاً تليفونيا قبل قليل، بالطالبتين «ساندي بسام حامد إبراهيم»، بمدرسة الرياض التجارية المشتركة، و«رنا عبد الله الطراوي»، بمدرسة سيدي سالم التجارية للبنات، لتهنئتهما بحصولهما على المركزين الأول والثاني على مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي التجاري، نظام الثلاث سنوات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الطالبتين تمثلان نموذجاً للطلاب المتميزين، نظراً لاجتهادهما، مؤكداً أنه سيكرم الطالبتين، كما سيقدم التهنئة للطلاب والطالبات لنجاحهم.

وأكدت «رنا عبد الله إبراهيم السيد»، الطالبة بمدرسة سيدي سالم التجارية للبنات في كفر الشيخ، أنها علمت بخبر تفوقها وحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، وقالت: «توقعت حصولي على ترتيب متقدم، لأني كنت أذاكر ليل نهار، وبراجع دروسي مع المعلمين، وفرحت جداً بالخبر ده، لدرجة تساقطت معها دموعي، وبأقول للناس من زرع حصد، وأن دبلوم التجارة عوضني عن ظلم الإعدادية اللي اتظلمته في الدرجات، وخلاني أقرر مدخلش ثانوية».

بينما عبرت الطالبة «ساندي بسام حامد إبراهيم»، الطالبة بمدرسة الرياض التجارية المشتركة قسم تسويق وسوق المال، والأولى على الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات، عن سعادتها بتفوقها، حيث زفت «الوطن»، الخبر لها، وهللت الطالبة خلال الاتصال ولم تصدق أنها الأولى على مستوى الجمهورية.

وقالت «ساندي» إنها تركت الثانوي العامة من اجل الالتلحاق بمدرسة التجارة والحصول على مجموع عالي أسوة بشقيقتها التي فعلت ذلك قبل عامين، مشيرة إلى أن ابنه عمتها كانت من اوائل الدبلومات الفنية العام الماضي، وأنها لم تتوقع أن تكون الأولى على مستوى الجمهورية لكنها توقعت أن تكون من الأوائل.