أسعار تذاكر القطارات المحسنة قبل تشغيلها بخطوط الصعيد: 20 رحلة

أعلنت مصادر بهيئة السكك الحديدية بالمنيا، عن أسعار تذاكر القطارات المحسنة قبل تشغيلها بخطوط الصعيد خلال الفترة المقبلة، وذلك طبقًا للمسافة المقطوعة خلال الرحلة.

وأسعار تذاكر القطارات التي تنطلق من القاهرة وتتجة إلى محافظات الصعيد كالتالي:

1- «القاهرة - الواسطى»، 10 جنيهات لمسافة 92 كم.

2- «القاهرة - بني سويف»، 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.

3- «القاهرة - مغاغة»، 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.

4- «القاهرة - بني مزار، 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.

5- «القاهرة - المنيا»، 28 جنيهًا لمسافة 247 كم.

6- «القاهرة - ملوي»، 28 جنيهًا لمسافة 292 كم.

7- «القاهرة - ديروط»، 28 جنيهًا لمسافة 313 كم.

8- «القاهرة - القوصية»، 30 جنيهًا لمسافة 327 كم.

9- «القاهرة - أسيوط»، 32 جنيهًا لمسافة 375 كم.

10- «القاهرة - أبو تيج»، 34 جنيهًا لمسافة 399 كم.

11- «القاهرة - صدفا»، 34 جنيهًا لمسافة 409 كم.

12- «القاهرة - طما»، 34 جنيهًا لمسافة 418 كم.

13- «القاهرة - طهطا» 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.

14- «القاهرة - المراغة» 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.

15-(القاهرة-سوهاج) 38 جنيهًا لمسافة 467كم.

16- «القاهرة - جرجا»، 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.

17- «القاهرة - نجع حمادي»، 42 جنيهًا لمسافة 552 كم.

18- «القاهرة - قنا»، 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.

19- «القاهرة - الأقصر»، 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.

20- «القاهرة - أسوان»، 56 جنيهًا لمسافة 879 كم.

33 رحلة قطار يوميا من المنيا إلي القاهرة

وتنطلق من محافظة المنيا 33 رحلة يوميا تتجه إلى القاهرة، وتشمل جميع أنواع القطارات (مكيف وروسي ومميز وvip).

وتعتبر السكة الحديد وسيلة النقل الأولى والأساسية التي يعتمد عليها أهالي محافظات الصعيد، وذلك لرخص أسعار التذاكر من ناحية، ولأنها الوسيلة الأكثر أمنا مقارنة بوسائل النقل البرية، من ناحية أخري، خاصة مع تكرار وقوع حوادث الطرق بالصحراوي الشرقي والغربي وكذا طريق الصعيد الزراعي مصر أسوان.

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