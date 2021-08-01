التضامن: زيادة تكلفة دعم «تكافل وكرامة» من 3.7 لـ20 مليار جنيه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ قاعدة المستفيدين من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ارتفعت من مليون و700 ألف أسرة إلى 3 ملايين و800 ألف أسرة، لتشمل 14,3 مليون فرد بنسبة زيادة تبلغ 125%، مشيرة إلى زيادة تكلفة البرنامج من 3,7 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 500%.

وأضافت القباج في تصريحات عنها، أنّه جرى تخصيص الدعم النقدي من قبل الدولة وجعله مشروطا بممارسات تنموية تصب في بناء الأجيال، ممثلا في رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، والالتزام بتعليم الأبناء في سن المدارس، إلى جانب عدم الزواج المبكر.

مستندات الحصول على «تكافل وكرامة»

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات للحصول على «تكافل وكرامة»، كما يلي:

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

41% من مستفيدي «تكافل وكرامة» أطفال تحت سن 18 عاما

وأوضحت وزيرة التضامن، أنّ 9% من المستفيدين يبلغون أكثر من 18 حتى 24 عاما، وهناك 41% من مستفيدي «تكافل وكرامة» أطفال تحت سن 18 عاما، وجميعهم ملتحقين بالمدارس في مراحل مختلفة.

ولفتت القباج، إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على دعم الطلاب غير القادرين وغير الملتحقين ببرنامج تكافل بإجمالي 1,5 مليون طفل بمراحل التعليم المختلفة، بما يشمل طلاب الأسر غير القادرة، والطلاب من ذوي الإعاقة، والطلاب الملتحقين بالتعليم الفني.