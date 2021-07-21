رابط استعلام تكافل وكرامة.. بالرقم القومي والفئات المستفيدة

يستأنف مستفيدو الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذين تخلفوا عن الموعد المحدد لهم، الصرف الأسبوع المقبل، وتتيح وزارة التضامن من خلال رابط استعلام تكافل وكرامة، الاستعلام عن الدعم، ومعرفة نتيجة الاستعلام، من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرابط

- يمكن للمستعلم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg، ثم اختيار الاستعلام عن موقف بطاقات تكافل وكرامة.

- كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص للاستعلام من خلال رابط استعلام تكافل وكرامة.

- ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

* المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

* نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

* حالة البطاقة، سواء «سارية، متجمدة، موقوفة».

* في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

* في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لها، أنّ دعم «تكافل» يتاح للأسر الفقيرة التي لديها أطفال، وحال تخرجهم يتم استكمال الدعم مع الأسر، فيما يتاح «كرامة» لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة.

مستندات التقديم على تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن عدة مستندات للتقديم على دعم تكافل وكرامة، ويتم التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، لتقديم المستندات التالية:

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد، 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

وأتاحت وزارة التضامن، تسجيل الشكاوى للمواطنين المستفيدين، بالرقم القومي، ويقوم المستفيد أو القائم بالشكوى بتسجيل الرقم القومي، والضغط على كلمة «تسجيل شكوى».