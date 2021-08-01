حملة نظافة وتشجير وندوات توعوية بقرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف حملات النظافة بقرى ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة والاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية بالوحدات المحلية والقروية، فضلًا عن تجميع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة.

في هذا الصدد، نظمت إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط، اليوم الأحد، حملة نظافة وتشجير وندوات توعية بقريتي مسرع وأولاد رايق بمركز أسيوط.

وجاء ذلك بمشاركة الدكتور نور فرج أستشاري البرنامج الوطني وإيمان حسين رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعي بالمحافظة، ومحمد هاشم رئيس قسم الرصد والمتابعة بالمحافظة ومحمود سيد مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمركز ومحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية ببني حسين وهاني سلطان ممثل جمعية المحافظة على القرآن الكريم كجهة شريكة في الحملة.

وأوضح المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم تنظيم عدة حملات للنظافة والتوعية والتشجير بمدن ومراكز وقرى المحافظة، تحت شعار «مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة»، حيث تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بقريتي مسرع وأولاد رايق التابعة للوحدة المحلية ببني حسين بمركز أسيوط، تم خلالها تكثيف أعمال الكنس بواسطة عمال الكنس ورفع الأتربة الموجودة بالشوارع ورفع المخلفات الموجودة بنقاط التجميع ونقلها إلى موقع التخلص النهائي فضلًا عن تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية وتوعيتهم بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة من الناحية الدينية والبيئية لخلق سلوك إيجابي لديهم.

التخلص السليم من المخلفات الصلبة

كما عقدت ندوة بمقر عمدة قرية مسرع؛ للتوعية بأهمية النظافة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية وعدم حرقها وزراعة عدد من الأشجار بالشوارع لإعطاء مظهر جمالي مقدمًا الشكر للسائقين والعمال بمنظومة النظافة لمجهوداتهم الكبيرة التي يبذولنها في أعمال النظافة لتحقيق مستوى جيد من النظافة.