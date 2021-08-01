الصحفيين تتسلم أرض النادي البحري في الإسكندرية.. كانت «جراج خاص»

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أنّ النقابة استعادت أمس السبت قطعة الأرض التي جرى تخصيصها لصالحها بحق الانتفاع عام 1989، لبناء نادٍ بحري للصحفيين بمنطقة شاطئ سابا باشا في الإسكندرية، وطوال 32 عاما لم تنفذ أي إنشاءات في الأرض أو استغلالها بأي صورة، ما جعلها مطمعا لبعض الأفراد منذ 8 سنوات، باستغلالها كجراج للسيارات لحسابهم الشخصي.

النادي البحري في الإسكندرية

وأضاف نقيب الصحفيين، في بيان عنه قبل قليل، أنّ النقابة تحركت بصورة جديّة بعد موافقة المجلس على ما عرض عليه بشأن إنقاذ الأرض في الربع الأول من العام الحالي، حيث أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رفقة الزميل محمد شبانة السكرتير العام للنقابة، والزميل فكري عبدالسلام نقيب الصحفيين بالإسكندرية، زيارة إلى الأرض، وجرى الاتفاق على تسديد جزء من المديونية قدره 5.5 مليون جنيه فورا للحفاظ على أرض النادي.

وأوضح رشوان أنّه جرى تخفيض 50% من إجمالي مبلغ المديونية المتراكم على النقابة، بعد تظلم الأندية البحرية في المنطقة، حيث وافق وصدّق محافظ الإسكندرية بتاريخ 19/1/2019 على تقييم اللجنة العليا التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية لسعر المتر بحق الانتفاع لجميع الأندية الاجتماعية للنقابات المهنية المقامة على شاطئ سابا باشا، ومنها أرض نقابة الصحفيين.

وأشاد نقيب الصحفيين، بالتنسيق الوثيق مع المحافظ اللواء محمد الشريف، حيث أبدى كل تعاون ودعم، مع الزميل فكري عبدالسلام، رئيس النقابة الفرعية في الإسكندرية، والذي جرى تفويضه بعد سداد المبلغ المستحق للمحافظة بناء على قرار مجلس النقابة، بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية في الإسكندرية لإزالة الإشغالات على الأرض.

وتابع رشوان، أنّه بعد التنسيق والتشاور المستمر، قدّم رئيس النقابة في الإسكندرية مذكرة للمحافظ وتواصل معه نقيب الصحفيين، وفور تصديق اللواء محمد الشريف عليها، نسّق الزميل فكري عبدالسلام مع الجهات المعنية ومع النقيب ضياء رشوان، وجرت الإزالة وتعيين حراسة على أرض النادي البحري، مع البدء الفوري في استغلالها مؤقتا لتكون متنفسا لجميع الصحفيين لحين الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة للبدء في استخراج التراخيص وإنشاء النادي في القريب العاجل، ليكون أول نادٍ للصحفيين على ساحل البحر المتوسط في الإسكندرية.

وأكد فكري عبدالسلام، رئيس النقابة الفرعية في الإسكندرية، أنّه بناء على توجيهات المحافظ اللواء محمد الشريف، بدأ محارب هيلع رئيس حي شرق، على رأس حملة مكبرة من الحي، بحضور اللواء محمد عبدالله سحلول مستشار المحافظ للإزالات والإشغالات، وعزة عبدالله سكرتير عام الحي، بإزالة الإشغالات وتسليم أرض النادي البحري خالية تماما منها أمس.

وأشار عبدالسلام إلى أنّه على اتصال دائم مع النقيب ضياء رشوان بشأن أرض النادى، حيث يبذل جهدا كبيرا ومتواصلا لإنهاء تنفيذ مشروع نادي الصحفيين البحري، كما أنّ مجلس النقابة الفرعية في الإسكندرية، قدّم الشكر للنقيب ضياء رشوان وأعضاء المجلس لدعمهم المتواصل لفرع النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية، وجار التنسيق مع النقيب العام لاستغلال أرض النادي لصالح الصحفيين مؤقتا لحمايتها، ومنع الاستيلاء عليها مرة أخرى.