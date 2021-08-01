باحث بجامعة لانكستر: متحورات كورونا رفعت التخوف منه على مستوى العالم

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث بكلية الطب علوم الحياة في جامعة لانكستر، إن متحورات فيروس كورونا رفعت التخوف منه على مستوى العالم، موضحًا أن هناك أكثر من 12 سلالة متحورة حتى الآن، وبالتالي فإن هيئة الدواء الأمريكية طالبت بتقسيمها بشكل معين حتى يتبعه العلماء، وهي عبارة عن مجموعتين، الأولى ذات أهمية وتخوفات، والثانية تحورات يمكن ملاحظتها والتي يوجد فيها متحور، وتم الإعلان عنها في أمريكا اللاتينية ودول أسيا وليست منتشرة بشكل كبير.

وأضاف رحيم خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «المجموعة الأولى أشد خطورة وتتضمن سلالات دلتا وبيتا وجاما وألفا ويجب التعامل معها بحذر شديدة، وفي شهر يونيو الماضي تم الإعلان عن متحور دلتا+».

وتابع الباحث بكلية الطب علوم الحياة في جامعة لانكستر: «تم الإعلان عن متحور دلتا في 20 دولة على مستوى العالم ثم أصبحت تنتشر في أكثر من 130 دولة على مستوى العالم، ومشكلة هذا المتحور أن لديه مميزات وطفرات من السلالات الأخرى، وهو ما تسبب في سرعة انتشاره، فقد أصبح الفرد الواحد المصاب به قادر على نقل العدوى لـ6 أشخاص، بدلا من شخصين أو 3 أشخاص لفيروس كورونا العادي».

وأردف: «فترة حضانة فيروس كوورنا كانت تتراوح بين 4 إلى 6 أيام، مقابل 3 أيام فقط لمتحور دلتا حيث يتكاثر فيها الفيروس وينتشر، كما أن معدل انتشار الفيروس في الإنسان 3 أضعاف تكاثر الفيروس الذي تم الإعلان عنه في الصين، وهو ما تسبب في تغيير الأعراض».