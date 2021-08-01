«الصحة» تحدد أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين، عن طريق تخصيص 179 مركزًا للتطعيم على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنها خصصت أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين؛ للتسهيل على المواطنين الراغبين في السفر.

وتستعرض «الوطن»، أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين؛ وفقا لوزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:

أماكن تلقي لقاح كورونا للمسافرين

- القاهرة

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بالمطار.

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بالكوننتتال.

مركز تطعيم كورونا للمسافرين النزهة.

- الجيزة

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بمديرية الشؤون الصحية.

- الإسكندرية

الحجر الصحي بميناء الإسكندرية.

- بورسعيد

مبنى الحجر الصحي ببورسعيد.

- السويس

مركز تطعيم كورونا للمسافرين ببورتوفيق بالسويس.

- البحر الأحمر

مركز تطعيم كورونا للمسافرين خلف المستشفى العام.

- الأقصر

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بالحجر الصحي بالأقصر.

- أسوان

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بميناء السد العالي.

- أسيوط

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بمكتب الصحة أسيوط الأول.

- دمياط

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بالحجر الصحي.

- شمال سيناء

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بالحجر الصحي بالعريش.

- جنوب سيناء

مركز تطعيم كورونا للمسافرين بمكتب صحة الطور.

وفي سياق متصل، طالبت الوزارة من المواطنين المسافرين، ضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع وزارة الصحة والسكان، مناشدة بسرعة الحجز للمساهمة فى الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس.

وأشارت إلى التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا الخاصة بالمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية لتصل إلى 430 مركزا.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مشددة بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي نصت عليها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس.