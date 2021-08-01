رفضت إعطاءه العيدية.. ضبط متهم «رمى زوجته» من البلكونة في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث بقرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح، وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتعود الواقعة، عندما تلقى إخطارا من أسرة «فتحية.ج.ا.خ»، 19 عامًا، ربة منزل مقيمة بقرية سنهوا التابعة لمركز منيا القمح، باتهام زوجها بإلقائها من الطابق الثالث، ثم ادعى سقوطها أثناء قيامها بنشر «ستارة»، وسط تكتم على حقيقة الواقعة، في الوقت الذي هددوا فيها بعدم الإفصاح عن حقيقة وتحريرهم محضر بالواقعة متضمنا سقوطها أثناء قيامها بنشر الستارة.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى الأحرار التعليمي وخضعت لإجراء علمية جراحية بالعمود الفقري، بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، إثر إصابتها بكسور وكدمات.

وقالت خالة المصابة في تصريحات لـ«الوطن»، إنه بعد علمهم بالواقعة وحقيقة ما حدث طلبوا من ابنتهم تعديل أقوالها في المحضر وتم تحرير محضرا باتهام زوجها بالشروع في قتلها بتعمد إلقائها من البلكونة، مشيرة إلى أنهم توجهوا لزيارتها في عيد الأضحى ومنحوها مبالغ مالية «عيدية»، وبعد انصرافهم طلب منها الزوج أن تمنحه ما معها من مال ولكنها رفضت نظرا لتعاطيه المخدرات وإدمانه «البودرة»، وخشية أن يأخذ المبلغ المالي ويقوم بشراء المخدرات.

وتابعت: «قام زوجها بعد ذلك بإلقائها من البلكونة وسقطت على الأرض ما أدى لإصابتها بإصابات خطيرة وكسور في العمود الفقري والقدمين»، لافتة إلى أنها محتجزة بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق منذ الجمعة الماضي.