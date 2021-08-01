حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين.. الرابط وخطوات التسجيل

خصصت المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، موقع لذوي الاحتياحات الخاصة لتمكن من حجز الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين، وهي سيارات معفاة من الجمارك، كما استعرضت الوزارة خطوات ونظام حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين من خلال موقع المجالس الطبية، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين في نقاط:

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لسيارات المعاقين

- أكدت الوزارة على مواعيد حجز الكشف الطبي للسيارات المعاقين تكون يوميًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على مدار أيام العمل الرسمية.

- فيما يتعلق بخطوات حجز الكشف الطبي، قالت الوزارة إنه يتم الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط

- وبعد ذلك يتم الضغط على حجز الكشف، ويمكن الحصول على سيارة معفاة من الجمارك باستيفاء بيانات الشخص الراغب في حجز الكشف.

- وقالت الوزارة قبل التسجيل في حالة إذا كان المعاق قاصر أو غير كامل الأهلية بسبب مرضى يتم تسجيل بيانات الأب أو الوصي.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

- وأشارت الوزارة إلى أن الراغب في الحصول على سيارة المعاقيين والخضوع لكشف طبي عليه اختيار اسم المستشفى الراغب في إجراء الفحوصات به، وتحديد موعد الكشف المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الكشف، ثم بالضغط على حفظ الطلب، وانتظار رسالة تأكيد الحجز.

- وبعد هذه الخطوات يتم اختيار الجمرك المطلوب ويقصد به الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه.

- شددت الوزارة على أنه لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة طبيا إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عن السيارة.

- وأطلقت وزارة الصحة والسكان موقع المجالس الطبية منعا للتزاحم وتسهيل المهمة على المواطنين، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.