10 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء.. منها ترتيب الأطعمة داخل الفريزر

ارتفاع درجات الحرارة ووصولها لـ40 درجة في القاهرة و43 درجة في بعض مناطق جنوب الصعيد، يدفع المواطنين للقيام بتشغيل أجهزة المراوح والتكييف بشكل مستمر ما قد يسبب في زيادة فاتورة الكهرباء خلال فصل الصيف، وعليه قد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء من خلال الطريقة المُثلى لاستخدام الأجهزة الكهربائية مثل المكواة والفريزر والتكييف والسخان والثلاجة والغسالة، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء

- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها، لأنها تستهلك نفس كمية الكهرباء مهما كانت الحمولة، وضبط درجة حرارة الغسالة على 40 درجة مئوية.

- تشغيل المروحة بدلًا من التكييف إذا كانت حالة الطقس مقبولة، وليس شديد الحرارة.

- تجميع الملابس وكيها مرة واحدة أو مرتين بالأسبوع.

- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها بجانب بعضها لملء الفراغات، لتجنب إهدار الفريون مما يستهلك كهرباء أقل.

- إزالة الثلج المتراكم من الثلاجة لأن تراكمه يجعل الثلاجة تعمل بكفاءة أقل وتستهلك كهرباء أكثر.

- ضبط التكييف على درجة حرارة 25، ما يساهم في توفير استهلاك الكهرباء في المنزل.

- تشغيل غسالة الأطباق مرة واحدة في نهاية اليوم.

- تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة، فمن الأفضل الانتظار حتى يبرد.

- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة عند تحضير الطعام، لأن ذلك يخفض درجة الحرارة مما يستهلك طاقة أكثر.

كيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء

وفي سياق منفصل، كان قد أعلن في وقت سابق، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن طريقة حساب قيمة فاتورة الكهرباء وجاءت على النحو التالي:

1- يستطيع المواطن حساب قيمة فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال الرابط بالضغط هنـا.

2- بعد الخطوة السابقة يتم اختيار خانة حساب كمية الاستهلاك المنزلي أو التجاري، ويقوم المستهلك بإدخال إما قراءة العداد الحالية أو قيمة آخر قراءة من واقع الفاتورة، ثم الضغط على خانة «احسب الفاتورة».