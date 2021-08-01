كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وسيكون عقب انتهاء امتحانات الثانوية بنحو 10 أيام، أي في 12 أغسطس الجاري، لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، موضحة أن النتائج ستعلن كاملة بدرجات المواد، ونسبة النجاح، وتذكير مواد الرسوب أيضا، مشيرة إلى أن جميع محاضر الغش التي جرى ضبطها خلال العملية الامتحانية جرى إحالتها للنيابة العامة، مؤكدة أنه لأول مرة يجري تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب الأخطاء، ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وزير التعليم: تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 النهائي عقب انتهاء الامتحانات غدا

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 النهائي، سيعلن عقب انتهاء الامتحانات صباح غد الاثنين الموافق 2 أغسطس الجاري، لافتا إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة مستمرة إلكترونيا، ولن نسمح بتدخل العنصر البشري في أعمال التصحيح، لتجنب الأخطاء التى كانت تحدث في السنوات الماضية، منوها إلى أن كل طالب سيحصل على حقه في الدرجات التى يستحقها، ولن تجري مساواة الطلاب المجتهدين بالغشاشين.

شوقي: موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتحدد بداية الأسبوع الثاني من أغسطس الجاري

وأوضح شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيكون بداية الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، مؤكدا أن جميع أسئلة الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية، اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، قائلا: «لا يوجد لدينا امتحان صعب وآخر سهل.. لأن أسئلة الامتحانات تقيس التمييز بين الطلاب».

وزير التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021: ستظهر على الموقع الرسمي وفي المدارس

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، سيكون على موقع الوزارة الرسمي عقب اعتمادها، ومن ثم نشرها في المدارس، مؤكدا أن جميع لجان الامتحانات كانت معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الفرعية داخل المدارس وتطهير دورات المياه وتوزيع المطهرات والكمامات على الطلاب قبل بداية الامتحانات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه، منوها إلى أن غرفة العمليات لم ترصد أى حالة يشتبه في إصاباتها بكورونا طوال الامتحانات.

وأكد شوقي، أن مجاميع الطلاب في المواد التي جرى تصحيحها للشعبتين العلمية والأدبية حتى الآن، جيدة جدا، موضحا أنه جرى ضبط 228 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن، وأن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة نجحت في ضبط جميع حالات الغش التي وقعت داخل اللجان الامتحانية، منوها إلى أنه سيجري تسليم الدفعة الجديدة من طلاب الثانوية العامة 2021-2022 ما يقرب من 700 ألف تابلت.