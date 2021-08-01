«متشربش نسكافيه».. 20 نصيحة لتجنب الإصابة بسرطان القولون

أكد أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بمحافظة دمياط، أن العادات الغذائية السيئة، سبب رئيسي في انتشار أورام القولون، الذي يعد من أكثر الأمراض شدة وألما جسديًا ونفسيًا على المريض.

وقدم مدير التثقيف الصحي بـ«صحة دمياط»، عدة نصائح هامة للمواطنين؛ لتجنب الإصابة بسرطان القولون، على النحو التالي:

1 - الصيام لمدة طويلة، يساعد الجسم على التخلص من الخلايا الضارة.

2ـ تخفيض كميات السكر لأن الخلايا السرطانية تتغذى عليه.

3ـ تناول طعام منزلي، بدلًا من الأطعمة السريعة.

4 - تناول الخضروات و تجنب استخدام الميكروويف.

5 - غسل الفاكهة و الخضروات بالماء والخل.

6 - شرب مياه نظيفة معدنية أو قم بشراء فلتر جيد، وتابع صيانته باستمرار.

7 - لا تستخدموا الزيت المستخدم في قلي الطعام أكثر من مرة، ولا تضعوا البطاطس والطعمية المقلية على ورق قوموا، باستخدام المناديل.

9- التوقف عن التدخين.

10- ممارسة الرياضة.

11- النوم مبكرًا.

12- عدم تناول العصير المعلب: «استخدموا العصائر الفريش».

13-عدم استخدام المياه الغازية.

14 - لا تضع الفتلة أو الكيس الخاص بالشاي في المياه الساخنة، قم بتفريغها في كوب وإضافة الماء الساخن عليها.

15 - لا تتناول مشروب ساخن في كوب بلاستيك حتى لا يتفاعل معه.

16 - توقف عن شرب النسكافيه.

17 - تناول 2 فص ثوم يوميًا قبل الأكل أو بعده، فالثوم من مضادات الأكسدة القوية جدا، بشرط أن لا تعانى من أوجاع بالمعدة.

18 - لا تضع المياه في الثلاجة في زجاجات بلاستيك.

19 - ابتعد عن اللحوم المصنعة، مثل «السوسيس، البرجر، اللانشون والبسطرمة واللحوم المفرومة»

20 - لا تأكل طعامًا دسمًا ليلًا.