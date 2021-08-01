رئيس «الجلالة»: افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة العام المقبل

قال الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة الجلالة، إنه سيجري افتتاح قسم العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة، خلال العام المقبل، موضحاً أن الجامعة تقدم برامج مختلفة قي الطب والجراحة وتشمل الدراسة خمس سنوات وعامين امتياز، مؤكداً أن مستشفى الجامعة سيكون أكبر صرح طبي في منطقة الجلالة خلال ثلاث سنوات.

وأضاف «حيدر» في تصريحات له على هامش مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، أن الجامعة حريصة على تقديم الكثير من المنح الدراسية للطلاب، موضحا أن البرامج المصرية لابد أن تكون عالمية من الأساس، مؤكداً أنه جرى تشكيل لجنة لعمل مقارنة بين جميع البرامج التعليمية المتاحة في جميع أنحاء العالم، حتى لا تكون برامج دراسية متكررة وتكون مناسبة للمنطقة التي تقع بها الجامعة مثل المجالات الاقتصادية والإعلامية والصناعات المتقدمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتابع رئيس جامعة الجلالة، بأن الجامعة بها الكثير من التخصصات المختلفة للطلاب، موضحا أن مجال العمارة به مجالات مختلفة، مؤكداً أن الأجيال القادمة ستكون قادرة على بناء مدن جديدة، لافتاً إلى أن الجامعة حريصة على خدمة المجتمع في مختلف المجالات من خلال التعاون مع الكثير من المؤسسات في الدولة.