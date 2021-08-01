عمرو عاكف يقدم برومو «الديب»: المسلسل قريبًا عبر منصة «Watch it»

طرح المنتج تامر مرسي، خلال الساعات الماضية، برومو مسلسل «الديب»، من بطولة النجم ياسر جلال، وفور طرح البرومو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حقق البرومو مشاهدات قياسية وردود فعل واسعة، خلقت حالة من الجدل نظرا لظهور الفيديو بمستوى عالمي من حيث تنفيذ الجرافيك والمونتاج بقيادة المونتير ومصمم الجرافيك عمرو عاكف.

وقدم عمرو عاكف، البرومو تحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال، وبرعاية شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، التي غامرت لتقديم هذا العمل بإمكانيات مصرية 100%، ورفضها الاستعانة بأي يد أجنبية في المسلسل على مستوى تنفيذ المؤثرات البصرية والجرافيك.

يشار إلي أن مسلسل الديب، من الأعمال الصعبة، التي تتطلب شكل وطريقة مختلفة في استخدام الجرافيك، كنوعية أعمال مثل مسلسل النهاية، ومسلسل «كوفيد 25» بطولة يوسف الشريف، والذي حقق نجاح كبير، حينما تم عرضه فى رمضان الماضي عبر شاشات القنوات الفضائية، من إنتاج شركة سينرجي، والتي تسعى لتقديم وجها مختلفا وأكثر حرفية على مستوى الجودة والصورة والدخول إلى المستويات العالمية.

مسلسل «الديب» تدور أحداثه في 8 حلقات فقط من خلال أحداث مثيرة مليئة بالتشويق والأكشن، ويعرض على منصة Watch it الإلكترونية، من تأليف عمر عبدالحميد، إخراج أحمد نادر جلال.

وكان الفنان ياسر جلال، قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن مسلسل «الديب» المرتقب عرضه على منصة watch it، من الأعمال الفنية المليئة بعناصر الإبهار والتشويق التي تخطف المشاهدين سواء من حيث الكتابة أو الإخراج، مضيفا: «مسلسل مختلف وأتوقع له ردود فعل كثيرة حوله، ويكفي أنه بعيد عن المط والتطويل ولكن أحداثه كلها جذابة».

يذكر أن آخر أعمال شركة The Crew لعمرو عاكف ، فيلم «الإنس والنمس»، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية، بطولة، محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.