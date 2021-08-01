لأول مرة.. اختبار قدرات لراغبي الالتحاق بكلية التمريض بجامعة حلوان

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض من طلاب الثانوية العامة 2021 حيث تدخل كليات التمريض ومعاهد التمريض هذا العام ضمن الكليات التي يتم الالتحاق بها عن طريق اختبار القدرات، وفقا للقواعد والشروط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، ويتم عقد هذه الاختبارات داخل الحرم الجامعي بعين حلوان، وذلك لجميع الطلاب من محافظة القاهرة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.

ويتم عقد اختبارات القدرات بكلية التمريض والمعهد الفني للتمريض جامعة حلوان خلال الفترة من 7 أغسطس 2021 وحتى 19 أغسطس 2021، وذلك في ضوء الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021 وذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس، حيث يتم إتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.egypt.gov.

وتعد كلية التمريض جامعة حلوان من الكليات الرائدة في مجال التمريض محليا وإقليميا وعالميا وتتمتع بالتميز في مجال التعليم والبحث العلمي وفق متطلبات عصرية يحتاجها المجتمع، وتسعى الكلية من خلال برامجها الحديثة والمنتقاه لإعداد خريج متميز قادر على التعلم الذاتي المستمر والمشاركة الفعالة في مجال الصحة العامة والتمريض والإعلاء من شأنها النهوض بصحة أفراد المجتمع المصري بما يحقق الأهداف السامية لمهنة التمريض ويفي بمتطلبات سوق العمل محليا وإقليميا ويدعم تنافسية الخريج مع الالتزام بأخلاقيات المهنة نهجا وعملا وتطبيقا، والقيام ببحوث علمية وميدانية متميزة تواكب التقدم العلمي في مجال التخصص.

وتكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم التمريض أربع سنوات دراسية وتحتوي كل سنة على 30 أسبوعا موزعة على فصلين دراسيين «15 أسبوعا لكل فصل»، ويقوم نظام التعليم على أسلوب حل المشكلات، حيث يقسم لطلاب إلى مجموعات صغيرة «من 8-12 طالبا بكل مجموعة»، سنة امتياز تعقب الفرقة الرابعة تدريبية إجبارية «12 شهرا» بالمستشفيات والمؤسسات الصحية تحت إشراف كلية التمريض، وذلك كمطلب مسبق للسماح للخريجين بمزاولة المهنة.