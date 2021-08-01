أماكن اختبارات القدرات 2021.. تخصص وفق جدول زمني (صور)

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، استعدادتها لاختبارات القدرات 2021، المقرر انطلاقها السبت المقبل الموافق 7 أغسطس الحالي، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حيث حددت الجامعات أماكن اختبارات القدرات 2021 بمختلف الكليات على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن يبدأ الطلاب تنفيذها مباشرة من اليوم الأول عقب فتح موقع التسجيل الإلكتروني لها، على أن تبدأ الكليات عقب اليوم الثاني للتسجيل استقبال الطلاب، وسط تطبيق العديد من الإجراءات، أبرزها الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

أماكن اختبارات القدرات 2021 موزعة بجميع أنحاء الجمهورية

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، تجهيز أماكن اختبارات القدرات 2021، من حيث تخصيص مقررات الامتحانات وتجهيز الكوادر المتخصصة لأعمال المراقبة والتنظيم، وتجهيز مقررات العملي والدخول والخروج للطلاب من وإلى الكليات المختلفة، فضلا عن التأكيد على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الدخول والخروج من وإلى الكليات ولجان الاختبارات، وتخصيص الفرق الطبية المتخصصة لأعمال الرصد والتقصي ومتابعة أي حالات اشتباه لمواجهة الفيروس المستجد.

وعن أماكن اختبارات القدرات 2021، أوضح عدد من رؤساء الجامعات، أنّها جاهزة في الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبار القدرات، ومتابعة تخصيص الأماكن وفقا للجدول الزمني المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع أنّ اختبارات القدرات 2021 ستستمر حتى 19 أغسطس الحالي، ولن يتم إعادتها أو فتح التسجيل لها بعد هذا الموعد، وستكون للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

وتستعد الجامعات الحكومية والخاصة لتنسيق القبول بالجامعات 2021، والمقرر أن تبدأ أعماله بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، المقرر الإعلان عنها منتصف الشهر الحالي، كما أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، اتخاذ الإجراءات والاستعدادات بشأنها.