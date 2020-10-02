تعرف على أسئلة اختبار القدرات للجامعات التكنولوجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2020 الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.tansik.egypt.gov.eg.

وأكدت الوزارة أنه سيتم فتح باب التسجيل لحجز الاختبارات القدرات اعتبارا من اليوم الأربعاء 30/9/2020، ويجب على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا، ومعه صورة من استمارة النجاح، ومستند تحقيق شخصية، وعدد 4 صور شخصية.

وترصد «الوطن» في النقاط الآتية عناصر اختبار القدرات للجامعات التكنولوجية:

أولاً: يتضمن اختبار القدرات اللغة الإنجليزية وتشمل:

*القواعد

*المفردات

ثانياً: يغطي اختبار القدرات للجامعة التكنولوجية:

-أنظمة التشغيل windows XP _ windows 7 _ windows 10.

-برنامج محرر النصوص Microsoft word بجميع إصداراته.

-برنامج الجداول الحسابية Microsoft Excel بجميع إصداراته.

-برنامج العروض التقديمية Microsoft power point بجميع إصداراته.

-برنامج قواعد البيانات Microsoft Access بجميع إصداراته.

-شبكات الحاسب الآلي بمختلف أنواعها .

-الإنترنت والبريد الإلكتروني وبرامج مستعرضات الإنترنت.

-تكنولوجيا المعلومات التي تخص الحاسب الآلي .

ثالثاً: الرياضيات وتشمل الاختبار في:

*قواعد الأسس والجذور

*المجموعات وتشمل طريقة السرد والاتحاد والتقاطع والفرق.

*خصائص الأشكال الهندسية كمتوازي الأضلاع والمربع والمستطيل والمثلث والمعين وشبة المنحرف والدائرة.

*محيط ومساحة كل من المربع والمستطيل والمثلث والمعين وشبة المنحرف والدائرة.

*أنواع الزوايا والعلاقة بينها.

*المتتابعات والأنماط المتزايدة والمتناقصة والأعداد الأولية والفردية والزوجية

*حل المعادلات من الدرجة الأولى

*النسبة والتناسب

*علاقة الخط المستقيم مع الدائرة

*متوسط مجموعة من الأعداد

*ضرب وجمع وطرح وقسمة الكسور

*النسبة المئوية

رابعاً: الفيزياء وتشمل:

*الكميات الفيزيائية وأنواعها.

*قوانين الحركة

*قوانين نيوتن

*أنواع الموجات الكهرومغناطيسية و الميكانيكية

*المقاومات والمكثفات

*قانون أوم.