الصحة تستعد لإطلاق تطبيق egypt health passport

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استعدادها لإطلاق تطبيق egypt health passport بنسختين للأندرويد والآيفون، موضحة في تقرير رسمي بشأن تطبيق egypt health passport، أنّه سيكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني لاستخدامه في المطارات.

تطبيق egypt health passport

وبحسب وزارة الصحة والسكان، يتعرف التطبيق على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، والتي جرى الحصول عليها من خلال 126 مكتبا خصصتها وزارة الصحة والسكان على مستوى محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بمواصفات تطبيق egypt health passport، أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّه يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، كل لون له مهمة معينة، حيث يشير اللون الأحمر إلى أنّ الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أنّ الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أنّه حاصل على جرعتين من اللقاح.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّه يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

تطعيم 40% من المواطنين

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا، وحجز اللقاح عبر الموقع الذي خصصته وزارة الصحة والسكان، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة التي تقضي بتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الحالي 2021، تحسبا لأي موجات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، باستمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى والبعد عن المناطق المزدحمة، والمداومة على غسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا.