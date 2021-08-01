الصحة توضح كيفية استخراج شهادة تطعيم كورونا للسفر

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن كيفية استخراج شهادة تطعيم كورونا للراغبين فى السفر إلى الخارحج، لافتة إلى أن استخراج شهادات معتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا يتم من خلال 126 مكتب تم تخصيصهم لاستخراج تلك الشهادات على مستوى محافظات الجمهورية.

وحددت وزارة الصحة رسوم استخراج شهادة تطعيم كورونا للسفر بنحو 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن شهادة تطعيم كورونا للسفر، مؤكدة: أنها مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع «QR CODE».

أماكن استخراج شهادة تطعيم كورونا للسفر

كما حددت الصحة أماكن استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح كورونا، والتى جاءت وفقا للوزارة على النحو التالى:

مكتب صحة نصر أول.

- مكتب صحة الشريف.

- مكتب صحة قصر النيل.

- مكتب صحة التجمع الأول.

- مكتب صحة المعادى.

- مكتب صحة المنيل وذلك بالقاهرة.

- مكتب التطعيم الدولى.

- مكتب صحة كرداسة.

- مكتب صحة الحوامدية.

- مكتب صحة أطفيح.

- رعاية شمال العياط.

- رعاية طفل البدرشين مكتب صحة أوسيم.

- مكتب صحة الصف.

- مركز صحي زين مركز طب أسرة زنين بالجيزة، بالإضافة إلى مكتب صحة المندرة.

- مكتب صحة سموحة.

- مكتب المراقبة الدولية

- مكتب صحة العامرية، وحدة العجمي البحرية وذلك بمحافظة الإسكندرية.

- مكتب صحة بنها رابع.

- المركز الطبي بكفر الشيخ.

- مركز طبي شباب.

- مركز طبي الخانكة أول.

- مركز طبي الخصوص.

- مركز طبي بهتيم ثانى.

- المركز الطبي بشبين القناطر.

- مركز طبي طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول

- مركز طبي قليوب المحطة بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى المركز الطبي بناصر.

- المركز الطبي الحضري غرب آيتاي.

- عيادة حي أول العكريشة، الإدارة الصحية ببدر.

- المركز الطبي الحضري برشيد، مكتب صحة ابو المطامير، وحدة البلاكوس. الصحية بكوم حمادة.

- مكتب صحة المحمودية صحة أول أدكو بمحافظة البحيرة.

- مكتب التطعيم الدولي بإدارة المحلة الأول.

- مكتب صحة سمنود.

- مكتب صحة زفتى.