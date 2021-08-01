قبل انطلاق الأوكازيون غدا.. نصائح عليك مراعتها «لو هتعمل شوبينج»

يبدأ الأوكازيون الصيفي لعام 2021، غدًا الاثنين الموافق 2 أغسطس، بتخفيضات على المنتجات والسلع والملابس، والذي يستمر لمدة شهر كامل، طبقًا للقرار المعلن من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تنتهي فترة الأوكازيون في 2 سبتمبر المقبل.

من جهته، أعلن جهاز حماية المستهلك، من خلال نشرة معلوماتية بثها عبر موقعه الرسمي، عدة نصائح عند شراء الملابس والأقمشة، والتي تشهد رواجًا في عملية الشراء خلال فترة الأوكازيون، لمعرفة أجود أنواعها تزامنًا مع بدء الأوكازيون.

وشملت نشرة حماية المستهلك، عدة نصائح يجب مراعتها عند شراء الأقمشة والملابس، ونصائح أخرى يجب مراعتها عند شراء الملابس الجاهزة، وأخرى خاصة بشراء المنتجات الجلدية.

كيف تختار الأقمشة والملابس؟

اختار المحال التجارية المعروفة والمرخص لها بالبيع.

تجنب الشراء من الباعة الجائلين.

تحقق من بيانات المصنع ومكونات القماش جيدًا.

تأكّد من عدم وجود عيوب نسيجية مثل التنسيل أو التقطيع أو وجود بقع.

تأكّد من ثبات درجة اللون في جميع أجزاء القماش.

تعليمات هامة عند شراء الملابس الجاهزة

تأكّد جيدًا أن المقاس واللون والخامة مناسبين لك قبل الشراء.

اختبار الخياطة من عدة جوانب، وذلك بشد طرفي الخامة من الجانبين.

تجربة «السوستة» إن وجدت عدة مرات.

التأكّد من أن لون خيط التثبيت يناسب لون الخامة.

عند ملاحظة أي عيوب يتمّ عرضها على مسؤول البيع مع تجنب الشراء.

معلومات هامة عند شراء المنتجات الجلدية